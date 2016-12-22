В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек
Общество, 10:57
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В результате наезда на толпу школьников в Китае погибли пять человек
В провинции Ляолин на северо-востоке Китая на толпу школьников наехал автомобиль. Об этом сообщает газета «Жэньминь жибао».
Инцидент произошел в 12:00 по местному времени (7:00 мск) в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, которая двигалась по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, которые переходили через дорогу. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.
Полиция открыла расследование. CGTN уточняет, что водитель уже задержан и взят под стражу. Правоохранители устанавливают мотивы его действий.