В Великобритании автомобиль наехал на пешеходов

Шесть человек получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля в графстве Эссекс. Об этом сообщает Би-би-си.

По словам полицейских, днем 14 апреля машина сбила шестерых прохожих. Одного пострадавшего в критическом состоянии госпитализировали в Лондонскую больницу, другого с перелом ноги доставили в столичное медучреждение вертолетом. Сейчас часть набережной Канви-Айленда, где произошло происшествие, перекрыта, на месте работает полиция. Причина инцидента устанавливается.

В октябре 2017 года автомобиль наехал на пешеходов возле Музея естествознания в Лондоне, тогда пострадали несколько человек. Тогда полиция отказалась считать ДТП терактом.

В Лондоне летом 2017 года произошла атака боевиков, которые сбивали людей с применением фургона на Лондонском мосту. Затем из машины вышли несколько террористов, вооруженных ножами, и стали атаковать прохожих. Погибли восемь человек, еще 50 получили ранения. Полиция ликвидировала нападавших. Ответственность за атаку взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».