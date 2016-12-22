Минздрав поддержал идею обязать компании оплачивать сотрудникам фитнес

Минздрав одобряет идею обязать крупные компании оплачивать сотрудникам занятия спортом, однако экономическую обоснованность такого шага предстоит проанализировать. Об этом заявил замглавы министерства Олег Салагай, сообщает «РИА Новости».

В октябре депутат ЛДПР Дмитрий Свищев предложил эту идею министру здравоохранения Веронике Скворцовой. «Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физкультуру», — указывал депутат (цитата по «РИА Новости»). Свищев подчеркивал, что занятия спортом являются «доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний».

В январе Скворцова в интервью РБК сообщала, что в правительстве планируют предоставлять налоговые льготы для работодателей, которые развивают корпоративную медицину и заботятся о здоровье своих сотрудников.

По ее словам, под руководством вице-премьера Ольги Голодец была создана рабочая группа, занимающаяся оценкой лучших практик компаний, таких как оплата фитнеса работникам, проведение диспанцеризаций и выделение специальных дней для прохождения медосмотров.