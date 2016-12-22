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Медведев оформил передачу ОАК «Ростеху»
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Медведев оформил передачу ОАК «Ростеху»
Экономика, 09:14
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Медведев оформил передачу ОАК «Ростеху»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по поручению президента издал распоряжение о передаче 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), принадлежащих государству, госкорпорации «Ростех». Документ, подготовленный Минпромторгом, опубликован на сайте кабмина.

В справке указывается, что передача акций обеспечит консолидацию основных научно-производственных мощностей в области авиастроения. Также контроль «Ростеха» над ОАК будет способствовать развитию производства, сбыта и модернизации авиационной техники гражданского, военного и специального назначения.

«От вхождения ПАО «OAK» в состав госкорпорации ожидается экономический эффект, в том числе в виде инвестиций в проект МС-21», — указывается в справке.

Теперь у Росимущества есть 15 месяцев на то, чтобы завершить передачу акций ОАК «Ростеху».

В октябре президент Владимир Путин подписал указ о передаче 92,31% акций ОАК «Ростеху». О планах объединения двух корпораций глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал еще в марте 2017 года, в июле он рассказал РБК, что внутри госкорпорации планируют создать единый авиаконцерн. Глава авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков заявлял РБК, что после присоединения ОАК выручка кластера составит 1 трлн руб.

ОАК принадлежат такие авиастроительные предприятия, как «МиГ», «Сухой», «Туполев», «Ил», «Иркут».

Теги: Дмитрий Медведев , «Ростех» , ОАК
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