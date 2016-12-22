Роспотребнадзор изъял из продажи 15 т некачественных кондитерских изделий

Эксперты за девять месяцев 2018 года изъяли из оборота на российском рынке около 15 т некачественных кондитерских изделий. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов нормам не соответствовали 4,16% продукции; по влажности, кислотности и содержанию сахара — 2,92%. Всего специалисты взяли более 7 тыс. проб и не обнаружили в них токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что с реализации в России за девять месяцев 2018 года сняли более 3,5 т некачественного хлеба и хлебобулочных изделий. Тогда доля хлеба, не соответствовавшего нормам по содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов, составляла 1,97%; по содержанию токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов — 0,11%. Кроме того, 1,86% хлеба не соответствовал нормам по консистенции, кислотности и влажности.