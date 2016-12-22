Роспотребнадзор изъял из оборота 3,5 т некачественного хлеба

Специалисты за девять месяцев 2018 года изъяли более 3,5 т некачественного хлеба и хлебобулочных изделий из оборота на российском рынке. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По содержанию токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов не соответствовали нормам 0,11% хлеба, по содержанию плесени, дрожжей и патогенных микроорганизмов — 1,97%, по консистенции, кислотности и влажности — 1,86%. Всего за девять месяцев эксперты Роспотребнадзора взяли около 55 тыс. проб хлеба.

В июле президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить работу ведомств, отвечающих за контроль качества изделий из зерна. Также глава государства поручил до 1 января 2019 года внести изменения в законодательство и установить требования к качеству хлеба, закупаемого для государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, образования и здравоохранения.