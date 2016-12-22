Роспотребнадзор снял с реализации около 200 т молочных продуктов

Роспотребнадзор снял с реализации около 200 т молока и молочных продуктов за девять месяцев 2018 года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Специалисты также взяли более 2 млн проб пищевых продуктов, из которых более 300 тыс. пришлись на молоко. «Показатель фальсификации среди молочных продуктов за девять месяцев 2018 года составил 4,5%. Миф о массовой фальсификации молочной продукции не подтверждается объективными данными», — указали в пресс-службе Роспотребнадзора.
По результатам проверок были возбуждены около 3,5 тыс. дел об административных правонарушениях, выписаны более 2,6 тыс. штрафов на сумму 88,4 млн руб. Также Роспотребнадзор выдал около 900 предписаний о приостановке продажи продуктов.
В начале октября Роспотребнадзор совместно с Роскачеством и Россельхознадзором провели проверку молока в России, установив, что продукция с нарушениями занимает 20,5% рынка. Для анализа специалисты взяли 90 наиболее популярных марок молока жирностью 3,2%.