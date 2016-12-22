Австралийский суд отпустил обвиняемую в подкладывании игл в клубнику

Суд в австралийском городе Брисбен освободил под залог 50-летнюю Ми Ут Чинь, которой предъявили обвинения в том, что она втыкала иглы в клубнику, поставляемую на прилавки магазинов страны. Об этом сообщает ABC.

Сумма, которую женщина заплатила за свое освобождение, не указывается. В настоящий момент ей предъявлены обвинения по семи эпизодам, по словам прокурора Шерил Теш, у следствия достаточно улик против Ми Ут Чинь. Например, полиция обнаружила две иглы со следами ДНК женщины в одном из пластиковых контейнеров с клубникой в городе Виктория.

Адвокат Ник Дор указывает, что дело против Ми Ут Чинь основывается на «слухах и инсинуациях». Женщина также не признает свою вину. Следующее слушание по делу пройдет 17 декабря.

Расследование дела об иглах в клубнике, произведенной компаниями Berry Licious и Berry Obsession, началось в середине сентября. Ми Ут Чинь была арестована 11 ноября. По версии следствия, женщина, втыкая иглы в ягоды, хотела нанести вред потребителям.