Россельхознадзор запретил ввоз 15 тонн зараженной клубники из Турции

Россельхознадзор запретил ввоз на территорию России 15 т зараженной вредителями клубники из Турции. Об этом сообщает управление ведомства по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

Партия клубники, привезенная из Турции на теплоходе, была задержана в морском пункте пропуска Новороссийска. В ягодах был обнаружен западный цветочный (калифорнийский) трипс. Соответствующее заключение сделала Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория.

Региональное управление Россельхознадзора отмечает, что этот вредитель опасен не только повреждением растений, но и своей способностью переносить вирусы, вызывающие заболевания овощей и фруктов.

В конце мая Россельхознадзор выявил фитосанитарные нарушения при ввозе томатов из Турции. Также в мае Россельхознадзор заявил, что временные ограничения могут быть введены на поставку из Армении огурцов и томатов, так как в них нашли насекомых-вредителей.