В Австралии арестовали подозреваемую в подкладывании игл в клубнику

В Австралии арестована 50-летняя женщина, которую обвинили в том, что она втыкала иглы в клубнику, поступавшую на прилавки магазинов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на местную полицию. Заседание по ее делу состоится в понедельник, 12 ноября, в городе Брисбен.
Как отмечается в сообщении, клубники с иглами появились в штате Квинсленд на северо-востоке страны в сентябре. В полиции полагают, что женщина хотела нанести таким образом вред потребителям. По данным телеканала, иголки находили в продукции компаний Berry Licious и Berry Obsession.
Об иголках в клубнике стало известно 13 сентября. Тогда ассоциация производителей клубники заявила, что подозревает в подкладывании предметов в продукцию недовольного бывшего сотрудника. Полиция и министерство здравоохранения Квинсленда призывали выбросить или вернуть в магазин продукцию двух фирм. Представитель минздрава штата отметил, что клубника с иглами поступила в супермаркет Woolworths, но могла и быть на прилавках других магазинов.