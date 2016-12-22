Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за похолодания в США

Президент США Дональд Трамп усомнился в глобальном потеплении из-за пришедшего в страну похолодания.

«Жестокая и длительная волна холода может побить все рекорды. Что случилось с глобальным потеплением?» — написал Трамп в своем Twitter.

По данным CBS News, на северо-востоке США с 22 ноября ожидается похолодание, температура воздуха будет опускаться до минус 15 градусов.

В 2015 году 170 стран подписали Парижское соглашение, который определял план действий по сдерживанию глобального потепления. Мировое сообщество обязалось снизить выбросы, провести технологическое перевооружение и адаптацию к изменениям климата.

Трамп в июне 2017 года объявил об отказе США от соглашения, так как, по его словам, при выполнении всех условий договора к 2025 году Штаты могли потерять 2,7 млн рабочих мест. В июле 2018 года американский лидер подчеркивал, что главной проблемой США является не глобальное потепление, а ядерное разоружение.