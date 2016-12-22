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Эксперты ООН предупредили о засухе и нехватке продуктов из-за потепления
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Эксперты ООН предупредили о засухе и нехватке продуктов из-за потепления
Общество, 09:20
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Эксперты ООН предупредили о засухе и нехватке продуктов из-за потепления

Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф из-за глобального потепления. Такое мнение приводится в докладе межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC).

В докладе утверждается, что к 2030 году температура на планете поднимется на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня, что повысит риски возникновения глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия. Также из-за глобального потепления растает арктический морской лед и повысится уровень моря, что приведет к наводнениям, отмечает телеканал CNN.

Для того, чтобы не допустить повышения температуры, глобальные выбросы углекислого газа к 2030 году должны снизиться на 45% и достигнуть нуля к 2050 году, считают специалисты IPCC.

«Мы указали на огромные преимущества сохранения температуры не более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, а также на необходимость беспрецедентных изменений в энергетических и транспортных системах, чтобы достигнуть этого», — заявил сопредседатель рабочей группы IPCC Джим Ске, передает The Guardian.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в конце сентября заявлял об убытках в $320 млрд, которые страны понесли в 2017 году из-за стихийных бедствий. Он отмечал, что мировое сообщество не успевает реагировать на происходящие климатические изменения, что может повлечь за собой «необратимый ущерб».

В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Участники договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В июне 2017 года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения. По его словам, при выполнении всех положений договора Соединенные Штаты могут потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

Россия подписала соглашение в апреле 2016 года, но не ратифицировала его. В ноябре 2017 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что решение о ратификации соглашения будет принято в начале 2019 года.

Теги: ООН , глобальное потепление , изменения климата , температура
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