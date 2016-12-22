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Трамп назвал главную глобальную проблему для США
Политика, 04:14
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Трамп назвал главную глобальную проблему для США
Трамп после встречи с Путиным признал, что главной глобальной проблемой для США остается вопрос ядерного оружия. Президент США подтвердил, что лидер России предлагал ему помощь в решении проблемы ядерного потенциала КНДР
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Ключевой глобальной проблемой для США является ядерное вооружение, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox. Он подчеркнул, что под контролем России и США остаются 90% всего ядерного вооружения мира.

Он отметил, что его подход к этому вопросу отличается от подхода предыдущего президента, Барака Обамы. «Для меня самым важным вопросом является ядерная проблема, я знаю, что президент Обама считал нашей главной проблемой глобальное потепление, но нет, я бы сказал, что ядерное потепление — наша главная проблема», — сказал Трамп.

«Мы должны быть очень внимательны и осторожны. Россия и США контролируют 90% ядерного вооружения. Мы работаем и с другими странами», — добавил он. В то же время Трамп напомнил, что США «работают с другими странами» по вопросу ядерного разоружения. Он отметил, что Вашингтону удалось добиться определенного успеха в переговорах о денуклеаризации с КНДР. «У нас все хорошо с Северной Кореей, у нас есть время. Там нет спешки, это продолжается уже много лет», — рассказал Трамп.

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Американский президент сообщил, что в ходе переговоров в Хельсинки Владимир Путин предложил ему помощь России в решении северокорейской ядерной проблемы. «Он [Путин] также сказал, что хочет быть очень полезным по части Северной Кореи», — подтвердил глава Белого дома.

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Владимир Путин в интервью телеканалу Fox ранее заявил, что Россия готова продлить договор о Сокращении стратегических наступательных вооружениях (СНВ III) «Я заверил президента Трампа, что Россия готова продлить этот договор, но мы должны договориться о деталях сначала», — заявил российский президент.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , ядерное оружие
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