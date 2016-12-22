На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана

Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк заявил, что «за оскорбление и порицание» Евромайдана нужно ввести уголовную ответственность. Об этом он сказал в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина», комментируя высказывания народного депутата и владельца телеканала NewsOnе Евгения Мураева. Он сказал, что Майдан был государственный переворотом.

Такое заявление Мураев сделал в эфире своего телеканала в программе «Украинский формат», отвечая на вопрос народного депутата Украины Светланы Залищук, в котором она спросила, как он участвовал в событиях на Майдане. «Где я был во время Майдана? В Киеве. Я не считаю, что это была революция — это был государственный переворот», — заявил Мураев.

По мнению советника главы МВД Украины, за такие слова нужно вводить уголовное наказание. «Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активный боевых действий», — заявил он.

Шкиряк отметил, что некоторые телеканалы и их владельцы «ведут абсолютно антигосударственную деятельность». По его словам, в этой ситуации нужны «реальные правовые механизмы», чтобы отреагировать на «те или иные вызовы». Советник главы МВД добавил, что сделать это сложно, потому что в стране работает «пропаганда, в том числе и латентная». Он назвал ее работу «профессиональной».

В воскресенье, 3 декабря, неизвестные, которые были одеты в военную форму, заблокировали офис телеканала NewsOne. Они потребовали у канала «сменить политику». Кроме того, они заявили, что Мураев должен извиниться за свои слова о Евромайдане.

Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым давление на СМИ и их блокировку. Он отметил, что также недопустимо «оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывать российской пропаганде, в том числе в таких вопросах, как оценка Революции достоинства». Украинский лидер отметил, что блокировка телеканала может быть «реакцией на бездействие органов». Порошенко подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен работать более эффективнее, чтобы регулировать медиа пространство.