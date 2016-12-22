Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,15 58,69 EUR Нал. 70,14 69,47 USD Бирж. 58,81 -0,07 EUR Бирж. 69,69 -0,38 USD ЦБ. 58,99 +0,47 EUR ЦБ. 69,91 +0,16 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 11450,00 +200,01 ММВБ 2119,42 +0,64% РТС 1133,87 +0,05% Brent 62,45 -1,96% DJIA 24290,55 +0,24% Nasdaq 6775,46 -1,05% FTSE 7338,97 +0,53%
На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана
Лента новостей
Тест: как выглядеть красиво на всех фото 00:17, РБК и Huawei Минфин сможет сокращать расходы на неэффективное госуправление в регионах 00:05, Экономика На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана 00:05, Политика Санкции усилили взаимные риски банков и их крупных заемщиков 00:01, Финансы Собчак сообщила о планах создать после президентских выборов свою партию 04 дек, 23:53, Политика СМИ опубликовали фото засады на бывшего президента Йемена 04 дек, 23:33, Политика Прокурор заявил о ввозе во Францию денег Керимова «чемоданами» 04 дек, 23:27, Бизнес Министр обороны Эстонии предложил увеличить число призывников 04 дек, 23:07, Политика Эксперты в 2,5 раза повысили оценку заброшенных сельхозугодий в России 04 дек, 22:55, Экономика Улучшенная реальность: автомобиль с «защитой от дурака» 04 дек, 22:37, Subaru XV и Autonews ФАС проверит компанию Вексельберга из-за взлета цен на электроды 04 дек, 22:26, Бизнес В Колумбии застрелили участника Олимпиады в Рио 04 дек, 22:13, Спорт Вторая фаза: как ЕС и Великобритания преодолели первые сложности Brexit 04 дек, 22:03, Политика В Telegram появился канал для «опровержения фейков» о Ротенберге 04 дек, 22:03, Технологии и медиа Томская область возглавила рейтинг лидерского потенциала регионов 04 дек, 22:01, Общество Считаете себя хорошим рыбаком и опытным водителем: пройдите тест 04 дек, 21:57, РБК и Mitsubishi Pajero Sport Дело о двух пальцах: почему прокурор потребовал Улюкаеву 10 лет колонии 04 дек, 21:55, Общество Глава Счетной палаты доложила Путину о нарушениях на 1,5 трлн руб. 04 дек, 21:39, Общество Потанин доложил Путину о снижении вредных выбросов в Норильске на треть 04 дек, 21:31, Бизнес Путин рассказал об освобождении от террористов почти всей Сирии 04 дек, 21:26, Общество В Минобороны рассказали о поддержке наступления курдов восточнее Евфрата 04 дек, 21:21, Политика Prosperity подал в суд на Enel из-за закупки турбин для «дочки» в России 04 дек, 21:20, Бизнес С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 04 дек, 21:17, РБК и Ситибанк Netflix назвал число серий в последнем сезоне «Карточного домика» 04 дек, 21:14, Общество Роскомнадзор прокомментировал прозвучавший в эфире «Радио Свобода» призыв 04 дек, 21:13, Общество Родченков назвал причины дисквалификации биатлонистки Ольги Зайцевой 04 дек, 21:12, Спорт На Ямайке установили памятник Усейну Болту 04 дек, 21:05, Общество Из-за снегопада в Москве задержали и отменили более 400 рейсов 04 дек, 20:55, Бизнес
На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана
Украинский кризис, 00:05
0
На Украине призвали ввести уголовное наказание за оскорбление Евромайдана

Советник главы украинского МВД Зорян Шкиряк заявил, что «за оскорбление и порицание» Евромайдана нужно ввести уголовную ответственность. Об этом он сказал в эфире «Вечернего прайма» на телеканале «112 Украина», комментируя высказывания народного депутата и владельца телеканала NewsOnе Евгения Мураева. Он сказал, что Майдан был государственный переворотом.

Такое заявление Мураев сделал в эфире своего телеканала в программе «Украинский формат», отвечая на вопрос народного депутата Украины Светланы Залищук, в котором она спросила, как он участвовал в событиях на Майдане. «Где я был во время Майдана? В Киеве. Я не считаю, что это была революция — это был государственный переворот», — заявил Мураев.

По мнению советника главы МВД Украины, за такие слова нужно вводить уголовное наказание. «Слишком высокая цена была возложена за ту победу, цена человеческой жизни, крови украинских патриотов, я уже молчу о том, что десятки тысяч активистов Майдана и сегодня продолжают защищать нашу землю в зоне проведения активный боевых действий», — заявил он.

Шкиряк отметил, что некоторые телеканалы и их владельцы «ведут абсолютно антигосударственную деятельность». По его словам, в этой ситуации нужны «реальные правовые механизмы», чтобы отреагировать на «те или иные вызовы». Советник главы МВД добавил, что сделать это сложно, потому что в стране работает «пропаганда, в том числе и латентная». Он назвал ее работу «профессиональной».

Активисты заблокировали здание телеканала NewsOne в Киеве. Фоторепортаж Еще 2 фото
Фотогалерея

В воскресенье, 3 декабря, неизвестные, которые были одеты в военную форму, заблокировали офис телеканала NewsOne. Они потребовали у канала «сменить политику». Кроме того, они заявили, что Мураев должен извиниться за свои слова о Евромайдане.

Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым давление на СМИ и их блокировку. Он отметил, что также недопустимо «оправдывать действия страны-агрессора против Украины, подыгрывать российской пропаганде, в том числе в таких вопросах, как оценка Революции достоинства». Украинский лидер отметил, что блокировка телеканала может быть «реакцией на бездействие органов». Порошенко подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен работать более эффективнее, чтобы регулировать медиа пространство.

Теги: Украина , Евромайдан , Майдан
Главное
Prosperity подал в суд на Enel из-за закупки турбин для «дочки» в России Бизнес
Материалы по теме
Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne Политика
Активисты потребовали у владельца заблокированного NewsOne «покаяться» Политика
Журналисты NewsOne потребовали от Порошенко защиты свободы слова Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку