В Майами задержали сыновей бывшего президента Панамы Мартинелли

В Майами, штат Флорида, задержали двоих сыновей бывшего президента Панамы Рикардо Мартинелли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на генпрокурора латиноамериканской страны Кению Порселл.

«Да, они (власти США) подтвердили задержание этих людей», — сказала она.

По ее словам, Луис Энрике и Рикардо Мартинелли были арестованы в связи с обвинениями в отмывании денег.

Генпрокурор отметила, что оба сына Рикардо Мартинелли могут быть экстрадированы на родину.

В свою очередь адвокат обоих арестованных не смог подтвердить Reuters эту информацию.

Рикардо Мартинелли был задержан в Майами в июне 2017 года. Интерпол объявил бывшего панамского лидера в международный розыск в мае прошлого года за то, что он организовал прослушку более 150 человек, занимая президентское кресло с 2009 по 2014 год. В 2015 году Мартинелли покинул Панаму. В случае если его вина будет доказана, ему грозит до 21 года лишения свободы.