Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с «монстром»

Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 ноября, отправился в Калифорнию, где последние несколько дней бушуют самые сильные за всю историю штата лесные пожары, в результате которых погибли более 70 человек. По его словам, жители Калифорнии никогда не видели таких сильных пожаров, похожих на «монстра», сообщает The Washington Post.

«Я думаю, что все видят свет [в конце туннеля], и я не думаю, что такое повторится в таких же масштабах», — сказал президент.

При этом Трамп подчеркнул, что пожары все еще имеют достаточно разрушительную силу, отметив, что причиной их возникновения могут быть несколько факторов.

По словам американского лидера, в штате есть охваченные пожарами районы, до которых спасатели все еще не могут добраться. Также он указал на то, что в результате стихийного бедствия пропало огромное число людей.