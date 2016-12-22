Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с «монстром»

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,98 0,08 EUR Бирж. 75,35 0,67 Brent 68,08 1,60% USD Нал. 66,84 65,65 EUR Нал. 76,25 74,90 USD ЦБ 65,99 -0,62 EUR ЦБ 74,90 -0,63 EUR/USD 1,1413 0,0085 BTC/USD Бирж. 5 508,96 5,04 IMOEX 2 372,67 -0,37% RTSI 1 134,93 0,34% DJIA 25 422,57 0,51% Nasdaq 7 250,08 -0,13%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Lockheed Martin $420 (+38,9%) прогноз CFRA к 24.04.19 Купить
Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Lockheed Martin $420 (+38,9%) прогноз CFRA к 24.04.19 Купить
Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 65,99 (-0,62) Quote, 16 ноя, 12:51
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 74,9 (-0,63) Quote, 16 ноя, 12:51
Киноакадемия США изменила формат награждения из-за пожаров в Калифорнии Общество, 04:30 Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд РБК и Philips, 04:23 Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с «монстром» Общество, 03:58 Шредер раскритиковал политику США и призвал Германию сблизиться с Китаем Политика, 03:53 Президент Аргентины объявил траур после обнаружения затонувшей подлодки Общество, 03:17 В Марселе бездомная облила кислотой шестерых посетителей кафе Общество, 02:43 ГИБДД подсчитала количество жертв дорожных аварий в России с начала года Общество, 02:31 SpaceX отказалась обновлять ступень Falcon 9 для повторного использования Технологии и медиа, 01:52 Три человека пострадали при стрельбе в Лондоне Общество, 01:47 Госдеп опроверг информацию о сделанных ЦРУ выводах по убийству Хашкаджи Политика, 01:20 В УПЦ рассказали о попытке штурма резиденции митрополита под Днепром Политика, 00:50 МВД объяснило идею повысить крайний возраст службы офицеров и генералов Общество, 00:21 В центре Краснодара загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17 ноя, 23:44 Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни РБК и Barilla, 17 ноя, 23:15
Общество , 03:58
0
Трамп сравнил лесные пожары в Калифорнии с «монстром»

Президент США Дональд Трамп в субботу, 17 ноября, отправился в Калифорнию, где последние несколько дней бушуют самые сильные за всю историю штата лесные пожары, в результате которых погибли более 70 человек. По его словам, жители Калифорнии никогда не видели таких сильных пожаров, похожих на «монстра», сообщает The Washington Post.

«Я думаю, что все видят свет [в конце туннеля], и я не думаю, что такое повторится в таких же масштабах», — сказал президент.

При этом Трамп подчеркнул, что пожары все еще имеют достаточно разрушительную силу, отметив, что причиной их возникновения могут быть несколько факторов.

Общество
В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс.

По словам американского лидера, в штате есть охваченные пожарами районы, до которых спасатели все еще не могут добраться. Также он указал на то, что в результате стихийного бедствия пропало огромное число людей.

Пожары в Калифорнии начались утром 8 ноября и стали самыми разрушительными в его истории. К настоящему моменту в результате пожаров погибли не менее 71 человека, без вести пропавшими считаются более 1 тыс. человек. Власти полагают, что большое количество жертв было вызвано высокой скоростью распространения огня.

13 ноября президент США Дональд Трамп объявил штат зоной стихийного бедствия и выразил соболезнования семьям погибших в пожарах.

Теги: лесные пожары, Калифорния, Дональд Трамп
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 59 человек
Общество
Пожары в Калифорнии уничтожили дом актера Джерарда Батлера
Общество
Пожар Camp Fire в Калифорнии стал самым разрушительным в истории штата
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter