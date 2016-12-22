Адвокат Мамаева подтвердил перевод денежной компенсации избитому водителю

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста «Краснодара» Павла Мамаева, подтвердил информацию о том, что его подзащитный перечислил водителю ведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку деньги в счет компенсации за его избиение. Об этом правозащитник заявил ТАСС.

«Да, информация соответствует действительности. Меры к материальному возмещению вреда Виталию Соловчуку предприняты», — сказал он.

При этом Бушманов не назвал сумму, которую спортсмен выплатил водителю в качестве компенсации причиненного вреда.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Мамаев и еще один фигурант дела, футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, перевели деньги Соловчуку. «Деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — отметил собеседник агентства.

​В свою очередь адвокат Кокорина Татьяна Стукалова опровергла РБК информацию о перечислении денег Соловчуку.

Ведущая Ольга Ушакова, водителем которой работает Соловчук, рассказала РБК, что у нее есть данные о том, что никаких договоренностей о денежной компенсации нет. «Возможно, той стороной предпринимаются какие-то меры в одностороннем порядке — я за них отвечать не могу», — сказала она, добавив, что водитель не получал денег от футболистов.

Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали за потасовку в кафе в центре Москвы, которая произошла 8 октября. Они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба. До событий в кафе Кокорин и Мамаев с друзьями напали на Виталия Соловчука за то, что тот назвал их петухами. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.