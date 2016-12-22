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Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
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Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 19:57
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Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

Адвокат нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина Татьяна Стукалова опровергла РБК информацию о том, что ее подзащитный и футболист «Краснодара» Павел Мамаев перевели компенсацию водителю телеведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку, которого они, по данным следствия, избили.

«Я опровергаю эту информацию», — сказала Стукалова.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщил, что Кокорин и Мамаев перевели деньги Соловчуку. «Деньги отправлены потерпевшему на специально открытый для него расчетный счет, что может быть представлено в суде в качестве смягчающих обстоятельств», — сказал собеседник агентства.

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Ведущая Ольга Ушакова, водителем которой работает Соловчук сказала РБК, что у нее есть данные о том, что никаких договоренностей о компенсациях нет. «Возможно, той стороной предпринимаются какие-то меры в одностороннем порядке — я за них отвечать не могу», — рассказала она, добавив, что водитель не получал денег от футболистов.

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Кокорин и Мамаев, как полагает следствие, избили Соловчука 8 октября. Позже в тот же день они подрались в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Вместе с футболистами был младший брат Кокорина — Кирилл. Их обвиняют по статьям о побоях (ст. 116 УК) и хулиганстве организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК). Тверской суд Москвы арестовал футболистов до 8 декабря.

Теги: Алексей Кокорин , Павел Мамаев
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