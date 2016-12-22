Адвокаты заявят отвод следователю за оскорбление Кокорина

Защита футболиста Александра Кокорина намерена заявить отвод следователю, который оскорбил игрока петербургского «Зенита» на одном из допросов. Об этом заявила адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы Кокорина.

«Сегодня мне стало известно от Александра, что на первичном допросе без моего участия один из следователей назвал его неприличным словом», — написала она в Instagram, добавив, что этот инцидент был занесен в протокол.

По ее словам, на следующей неделе защита футболиста заявит этому следователю отвод. Также она подчеркнула, что отвод будет заявлен руководителю следственной группы «за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя».

13 ноября Олег Попов, один из адвокатов Кокорина, сообщил РБК о подаче жалобы в Мосгорсуд на арест своего подзащитного. Как пояснил правозащитник, он направил кассационную жалобу на решения Тверского районного суда и апелляционной инстанции Мосгорсуда. «Мы настаиваем, что мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Кокорина является необоснованно суровой и не соответствует тяжести совершенных им действий», — пояснил он.

Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали за потасовку в кафе в центре Москвы, которая произошла 8 октября. Они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба. До событий в кафе Кокорин и Мамаев с друзьями напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука за то, что тот назвал их петухами. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.