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Татнефть ₽591 (+11,01%) прогноз Церих к 20.12.18 Купить
Align $335 (+57,27%) прогноз Barclays Capital к 19.11.19 Купить
Intel $55 (+12,84%) прогноз CFRA к 06.11.19 Купить
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Экономика , 17:39
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ВТО учредила третейскую группу по спору России и США из-за пошлин

Всемирная торговая организация (ВТО) решила учредить третейскую группу в споре, инициированном Россией для обжалования пошлин США на сталь и алюминий. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, поступившем в РБК.

Помимо России пошлины обжалуют также Канада, Мексика, ЕС, Норвегия, Швейцария, Турция, Китай и Индия. Указывается, что споры выходят на стадию рассмотрения третейскими группами почти синхронно, большинство групп были также учреждены 21 ноября.

Россия подала запрос на учреждение третейской группы в споре с США в ВТО 18 октября. В конце октября США заблокировали создание арбитража для рассмотрения спора по тарифам на сталь и алюминий. После этого в Москве заявили о намерении повторно просить создать третейскую группу. 

Экономика
США заблокировали создание арбитража по спору с Россией в ВТО

23 марта Вашингтон ввел дополнительные 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные пошлины на алюминий. С 1 июня пошлины на импорт были введены для продукции из стран ЕС, Мексики и Канады. В ответ на действия США Россия 6 июня увеличила на 25–40% таможенные ставки на ввоз около 80 категорий товаров из США.

Теги: Торговля, пошлины
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