Проект бюджета прошел второе чтение в Госдуме после внесения 676 поправок

Государственная дума в среду приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2019–2021 годы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. К документу поступило 676 поправок, уточняется в сообщении.

На национальные проекты, в соответствии с проектом бюджета, решено выделить 5,693 трлн руб. Больше всего средств уйдет на демографию — 1,588 трлн руб., на здравоохранение — 698 млрд руб., на образование — 362 млрд руб.

Взнос в капитал «Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства» будет увеличен более чем на 1 млрд руб.

К тому же поддержка закупки сельскохозяйственной техники увеличена с 2 млрд до 8 млрд руб.

Проект федерального бюджета на 2019–2021 годы прошел первое чтение 24 октября. Согласно проекту, доходы бюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,969 трлн руб., в 2020 году — 20,218 трлн руб., в 2021 году — 20,978 трлн руб. Расходы в 2019 году предполагаются на уровне 18,037 трлн руб., в 2020 — 18,994 трлн руб., в 2021-м — 20,026 трлн руб.

Как следует из документа, в 2019 году профицит составит 1,932 трлн руб. (1,8% ВВП), в 2020 году — 1,224 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2021 году — 952 млрд руб. (0,8% ВВП).

Объем ВВП в 2019 году планируется 105,820 трлн руб., в 2020 году — 110,732 трлн руб., в 2021 году — 118,409 трлн руб.

Уровень инфляции в 2019 году не превысит 4,3%, в 2020 году — 3,8%, а в 2021 году — 4%.