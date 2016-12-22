МИД назвал неуклюжими новые антироссийские санкции США

Очередные санкции США, введенные против российских компаний и граждан в связи с поставками нефти в Сирию, выглядят как стремление помешать восстановлению разоренной страны. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Основной причиной введения санкций в министерстве назвали внутриполитический раздор и стремление «заработать очки». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что обвинения со стороны США в снабжении нефтью Сирии, которая восемь лет ведет борьбу с террористическими организациями, выглядят как заявление о поддержке боевиков.

«Стараясь надавить на Россию, Вашингтон демонстрирует свою неспособность заставить нашу страну изменить самостоятельную линию на мировой арене», — указано в сообщении. «В итоге получается неуклюже», — подытожили в министерстве.

О том, что Минфин США ввел санкции в отношении двух российских компаний — «Промсырьеимпорт», через который на мировые рынки поставляется иранская нефть, и ООО «Глобальные концепции групп» — стало известно 20 ноября. В американском ведомстве объяснили такое решение стремлением «противодействовать сложной схеме, которую Иран и Россия использовали для укрепления режима (президента Сирии Башара) Асада».