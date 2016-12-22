Минфин США разместил список перевозивших нефть из Ирана в Сирию танкеров

Министерство финансов США опубликовало список танкеров, которые поставляли нефть из Ирана в Сирию в нарушение американских санкций. Об этом сообщается на сайте министерства.

Речь идет о 35 судах, в том числе российских, таких как Almetyevsk, Motivator, Volga (бывший Marshal Zhukov) и Yaz. В Минфине отмечают, что это неполный список судов, которые занимались поставками нефтепродуктов в Сирию с 2016 года.

Минфин США также ввел санкции против двух российских компаний: подведомственной Минэнерго ФГУП «Внешэкономическое объединение «Промсырьеимпорт» и ООО «Глобальные концепции групп». По данным Минфина, эта фирма принадлежит сирийскому предпринимателю Мохамеду Амеру Альшвики.

Американское министерство указывало, что бизнесмен и его компании являются частью схемы по поставке нефти из Ирана в Сирию, а иранский Корпус стражей революции (КСИР) занимается финансированием своих сирийских союзников, включая движение «Хезболла».