Посольство Украины призвало Amazon убрать с сайта товары с символикой ДНР

Посольство Украины в США обратилось к главе Amazon Джеффу Безосу и к руководству компании eBay Inc с призывом убрать с сайтов компаний товары с символикой самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом говорится на странице украинского посольства в Facebook.

В сообщении также сказано, что украинские дипломаты привлекли к данному факту внимание администрации США, в том числе Госдепартамента, Министерства торговли и Министерства финансов.

В июне посольство Украины в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием «прекратить играть в агрессивные игры России». В частности, дипломаты призвали перекрасить на опубликованной агентством инфографике полуостров Крым, который обозначили независимым от Киева и Москвы, в цвет Украины. После этого агентство удалило с сайта карту.



