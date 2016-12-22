Bloomberg удалило карту с изображением Украины без Крыма

Агентство Bloomberg удалило с сайта карту мира, на которой Украина была обозначена без полуострова Крым. При этом в Twitter-аккаунте агентства все еще доступно оригинальное изображение, опубликованное 22 июня.

Bloomberg ранее разместило на своем сайте инфографику, посвященную выборам в странах с развивающейся экономикой. Украина на карте была обозначена желтым цветом, Россия — темно-серым, а Крым — светло-серым, не обозначив его принадлежность к этим двум странам.

После этого посольство Украины в США потребовало Bloomberg перекрасить Крым в желтый цвет на инфографике. «Журналистика должна быть корректной. Bloomberg, не играйте в российские агрессивные игры и пропаганду! Крым временно находится под российской оккупацией, но он есть и будет неотъемлемой частью территории Украины», — указывалось в сообщении посольства в Twitter.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года. На Украине считают Крым «временно оккупированной территорией», международное сообщество также не признает вхождение полуострова в состав России.