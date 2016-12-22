Общество , 11:37
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Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре
В Москве с 22 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщила РБК специалист Росгидромета Людмила Паршина.
«Будет облачно, с прояснениями, небольшой снег, температура ночью минус 1 градус — минус 5 градусов, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, что выше нормы», — сказала метеоролог.
По словам Паршиной, сильный ветер в столице обусловлен тем, что Москва оказалась в зоне перепадов атмосферного давления из-за антициклона со стороны Скандинавии и циклона над Сибирью.
Согласно данным Росгидромета, сильный ветер сохранится до 24 ноября.