Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре

В Москве с 22 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщила РБК специалист Росгидромета Людмила Паршина.

«Будет облачно, с прояснениями, небольшой снег, температура ночью минус 1 градус — минус 5 градусов, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, что выше нормы», — сказала метеоролог.

По словам Паршиной, сильный ветер в столице обусловлен тем, что Москва оказалась в зоне перепадов атмосферного давления из-за антициклона со стороны Скандинавии и циклона над Сибирью.

Согласно данным Росгидромета, сильный ветер сохранится до 24 ноября.