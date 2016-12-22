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Синоптики предупредили жителей Москвы о сильном ветре

В Москве с 22 ноября ожидается усиление ветра до 15 м/с, сообщила РБК специалист Росгидромета Людмила Паршина.

«Будет облачно, с прояснениями, небольшой снег, температура ночью минус 1 градус — минус 5 градусов, северо-западный ветер с порывами до 15 м/с, что выше нормы», — сказала метеоролог.

По словам Паршиной, сильный ветер в столице обусловлен тем, что Москва оказалась в зоне перепадов атмосферного давления из-за антициклона со стороны Скандинавии и циклона над Сибирью.

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Согласно данным Росгидромета, сильный ветер сохранится до 24 ноября.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что атмосферное давление в Москве достигло 770 мм ртутного столба и побило 25-летний рекорд.
 

Теги: синоптики, предупреждение, Москва, сильный ветер
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