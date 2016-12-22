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Атмосферное давление в Москве побило 25-летний рекорд
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Атмосферное давление в Москве побило 25-летний рекорд
Общество, 10:19
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Атмосферное давление в Москве побило 25-летний рекорд

Атмосферное давление в Москве достигло 770 мм ртутного столба, что стало рекордно высоким показателем для 12 ноября. Об этом «Интерфаксу» сообщили в столичном метеобюро.

«Атмосферное давление в Москве за последние сутки выросло почти на 5 единиц, достигнув экстремально высоких 770 мм рт. ст.», — рассказали синоптики.

Отмечается, что прежний рекорд был установлен в 1993 году, когда давление поднялось до 767 мм рт. ст. При этом ночь с 11 на 12 ноября стала самой холодной с начала осени. В 06:00 понедельника синоптики зафиксировали минус 6,9 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк сообщила РБК, что в понедельник температура воздуха составит минус 4–5 градусов и будет соответствовать времени конца ноября — началу декабря.

«По сути, зима началась вовремя. На быстрое потепление москвичам рассчитывать не стоит, Москва будет находиться во власти холодного воздуха, другое дело, холоднее на неделе уже не будет», — сказала она.

Волосюк добавила, что 13 ноября на смену солнечной и сухой погоде придут облака, поэтому ночь на среду будет теплее, температура составит минус 3 градуса. По ее словам, ситуация начнет меняться в выходные, когда в регион придут атмосферные фронты северо-атлантического циклона, тогда же пойдет снег. «Но сильных снегопадов не обещаем», — добавила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал РБК, что в начале недели ожидается похолодание. В частности, прогнозировалось, что температура воздуха 12 ноября составит около нуля градусов. Он добавлял, что погода на неделе ожидается сухая и солнечная, а давление должно подняться на 20 единиц выше нормы.

Синоптики также прогнозировали, что зима наступит в Москве на семь-десять дней позже климатической нормы,10 ноября. При этом первый снег ляжет в конце ноября.

Теги: Погода , атмосферное давление , похолодание
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