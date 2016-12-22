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Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi продлили на десять суток
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Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi продлили на десять суток
Общество, 11:04
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Арест главы Renault-Nissan-Mitsubishi продлили на десять суток

Окружной суд Токио продлил арест главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона и топ-менеджера Грега Келли на десять дней. Об этом сообщает NHK.

Газета The Asahi Shimbun со ссылкой на источники передает, что прокуратура может начать расследование в отношении Nissan из-за того, что компания в течение пяти лет не могла выявить предоставление Гоном неполной отчетности. Если вина автоконцерна будет доказана, ему может грозить штраф 700 млн иен ($6,2 млн).

В Японии арестовали главу альянса Renault-Nissan-Mitsubishi
Бизнес

Как пишет Financial Times cо ссылкой на источники в совете директоров Nissan, Гон планировал слияние компании с Renault. Оно должно было произойти в течение нескольких месяцев.

Накануне власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault. Как указывается на сайте компании, Гон, который является «временно нетрудоспособным», остается гендиректором компании. Однако совет директоров решил временно назначить заместителем гендиректора Тьерри Боллоре, который будет иметь такие же полномочия, как Гон.

Гон был арестован в Японии 19 ноября. Компания Nissan в течение нескольких месяцев проводила против него и топ-менеджера Грега Келли расследование, в ходе которого выяснилось, что они в течение многих лет занижали доходы Гона в отчетах для биржи. Также были вскрыты факты использования активов компании в личных целях.

Теги: Япония , Renault , Nissan , арест
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