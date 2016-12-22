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Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь
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Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь
Политика, 03:40
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Трамп заступился за нарушившую правила служебной переписки дочь

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стоит сравнивать его дочь Иванку с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон из-за того, что обе вели служебную переписку через личную почту. Об этом сообщает CNN.

По его словам, переписка Иванки Трамп не содержала секретную информацию, в отличие от отправленных Клинтон посланий. «[Письма Иванки] не были удалены, хотя Хиллари Клинтон стерла 33 тыс. писем. [Иванка] не делала ничего, чтобы скрыть переписку, все письма находятся в президентском архиве», — сказал американский президент.

Ранее источники газеты The Washington Post сообщили об использовании Иванкой Трамп личной почты для служебной переписки. О том, что дочь президента нарушила правила использования личной почты стало известно в 2017 году, при этом собеседники издания подчеркивают, что Иванка объяснила, что не знала о таком запрете.

В 2016 году во время предвыборной гонки Хиллари Клинтон обвинили в том, что она пользовалась личным почтовым серверов для отправки служебных сообщений. Позднее в ФБР выяснили, что по меньшей мере 110 отправленных Клинтон писем содержали секретные данные.

Теги: Дональд Трамп , Иванка Трамп , Хиллари Клинтон
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