WP узнала о cлужебной переписке дочери Трампа через личную почту

Дочь и советник президента США Иванка Трамп вела служебную переписку через личную почту, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, о том, что Иванка Трамп нарушила правила стало известно в 2017-ом — с личной почты она часто отправляла письма, в которых говорилось о работе в Белом доме. Источники WP уверяют, что свои действия она объяснила тем, что не знала о запрете на использование личной почты.

Адвокат дочери президента, Абб Лоуэлл заявил Белому дому, что его подзащитная «иногда» отправляла письма с личного аккаунта до тех пор, пока ей не сказали, что это запрещено. По его словам, ни в одном из сообщений, которые она отправила, не было конфиденциальной информации.

WP отмечает, что в использовании личной почты для служебной переписки во время предвыборной кампании в 2016-ом обвинили экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая тогда была кандидатом в президенты. Однако, она, в отличие от дочери Трампа, пользовалась частным сервером. Позже ФБР установило, что по меньшей мере 110 сообщений, отправленных Клинтон содержали секретную информацию.