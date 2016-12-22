Экс-жену Джигарханяна приговорили к 200 часам обязательных работ

Мировой суд Москвы вынес приговор в отношении экс-супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК (разглашение неприкосновенности частной жизни), и назначил ей наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и штрафа, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Взыскать с Цымбалюк-Романовской В.В. в пользу Джигарханяна А.Б. в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, денежную сумму в размере 200 000 руб. 00 коп.». — сообщили в суде.

Адвокат экс-супруги Джигарханяна Лариса Широкова в разговоре с РБК заявила, что сторона ответчика рассматривает «это решение как промежуточный результат». «Апелляция будет подана уже завтра в Останкинский суд города Москвы», — сказала адвокат.

Иск Джигарханяна удовлетворен частично: артист в июле потребовал взыскать с бывшей жены 3 млн руб. компенсации за моральный ущерб.

Иск касается конфликта, который произошел между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской в сентябре 2017 года, незадолго до развода. Артист обвинил супругу, занимавшую должность директора Московского драматического театра под его руководством, в воровстве. Она уволилась и покинула Россию. В декабре Следственный комитет обвинил Цымбалюк-Романовскую по ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни), а Мосгорсуд арестовал ее квартиру в Москве и денежные средства на 1 млн руб. Суть претензий Джигарханяна заключалась в том, что его экс-жена установила камеру в его кабинете и следила за ним.