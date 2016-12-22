Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене

Народный артист СССР Армен Джигарханян подал иск о возмещении морального ущерба на 3 млн руб. к бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской, подтвердил РБК адвокат артиста Евгений Парфенов.

«Иск подан, сумма в 3 млн руб., но она чисто оценочная. Пока неизвестно, будет ли иск рассматривать суд», — сказал адвокат.

В ноябре 2017 года 82-летний Джигарханян и 38-летняя Цымбалюк-Романовская расторгли брак, продлившийся полтора года. За месяц до развода между супругами произошел конфликт. Джигарханян обвинил жену, занимавшую должность директора Московского драматического театра под его руководством, в воровстве. Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна и уехала из страны. Совместно нажитого имущества у супругов не было. В декабре СК обвинил Цымбалюк-Романовскую по ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни), в том же месяце Мосгорсуд арестовал квартиру экс-жены артиста в Москве и денежные средства в размере 1 млн руб. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, бывшая жена артиста установила камеру в его кабинете в потолочном плинтусе и следила за супругом. 3 млн руб. Джигарханян требует в качестве возмещения морального вреда.

