ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,05 61,96 EUR Нал. 73,94 72,52 USD Бирж. 62,28 -0,52 EUR Бирж. 72,88 -0,35 USD ЦБ. 62,78 -0,19 EUR ЦБ. 73,20 -0,14 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 8089,00 -134,30 IMOEX 2295,72 +0,13% RTSI 1162,42 +0,93% Brent 74,99 +0,33% DJIA 25317,82 -0,52% Nasdaq 7630,49 -1,38%
Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене
Лента новостей
СМИ узнали о переходе в «Локомотив» чемпиона мира 2014 года 22:30, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 22:25, РБК и IWC В Дагестане арестовали экс-главу бюро медико-социальной экспертизы 22:25, Общество В работе Telegram произошел сбой 22:20, Технологии и медиа Трамп пообещал сохранить санкции против России 22:10, Политика Футбольный клуб «Анжи» оценил свои долги в 250 млн руб. 22:02, Общество В ЕС раскритиковали решение Молдавии давать гражданство за инвестиции 21:54, Политика Депутат сообщил об уголовном деле против Порошенко из-за подарков военным 21:49, Политика Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене 21:35, Общество В «Современнике» назвали дату прощания с актером Сергеем Шеховцовым 21:32, Общество Как моторное масло получило Нобелевскую премию 21:28, Партнерский материал Застройщик «Самолет» продаст до 45,45% акций на IPO на Московской бирже 21:26, Бизнес Вопреки пессимизму Запада: почему индекс Мосбиржи вырос в конце торгов 21:15, Quote Тренер «Локомотива» Семин обвинил судью матча с «Уфой» в грубой ошибке 21:04, Спорт Суд в Москве продлил сроки задержания обвиняемых в убийстве отца сестер 21:02, Общество В Красноярском крае вынужденно сел частный самолет Ан-2 20:56, Общество Использовавшие фальшивый алкотестер сотрудники ДПС предстанут перед судом 20:47, Общество Мюллер подсчитал заработанные Манафортом на Украине миллионы 20:36, Политика Участник акции Pussy Riot на финале ЧМ-2018 заявил о повторном задержании 20:33, Общество Деньги с полей: как устроен футбольный бизнес 20:30, РБК и Sony Bravia Песков рассказал о любви к рок-н-роллу и Макаревичу 20:15, Политика Орешкин посоветовал Крыму не ждать прихода крупных корпораций 20:15, Бизнес Минтранс предложил не взвешивать дамские сумочки и портфели перед полетом 20:06, Общество Вратарь «Локомотива» отбил пенальти на 94-й минуте в первом туре РПЛ 20:05, Спорт В Дагестане трехлетний мальчик застрелил мать 20:00, Общество В Сеуле расследуют ситуацию с приехавшими из Китая гражданками КНДР 19:57, Политика Во все тяжкие: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19:48, РБК и IWC ФАС нашла нарушения в закупках на 9 млрд руб. для КАД в Петербурге 19:32, Бизнес
Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене
Общество, 21:35
0
Армен Джигарханян подал иск на 3 млн руб. к бывшей жене

Народный артист СССР Армен Джигарханян подал иск о возмещении морального ущерба на 3 млн руб. к бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской, подтвердил РБК адвокат артиста Евгений Парфенов.

«Иск подан, сумма в 3 млн руб., но она чисто оценочная. Пока неизвестно, будет ли иск рассматривать суд», — сказал адвокат.

В ноябре 2017 года 82-летний Джигарханян и 38-летняя Цымбалюк-Романовская расторгли брак, продлившийся полтора года. За месяц до развода между супругами произошел конфликт. Джигарханян обвинил жену, занимавшую должность директора Московского драматического театра под его руководством, в воровстве. Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора театра Джигарханяна и уехала из страны. Совместно нажитого имущества у супругов не было. В декабре СК обвинил Цымбалюк-Романовскую по ст. 137 УК России (нарушение неприкосновенности частной жизни), в том же месяце Мосгорсуд арестовал квартиру экс-жены артиста в Москве и денежные средства в размере 1 млн руб. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Джигарханяна Евгения Парфенова, бывшая жена артиста установила камеру в его кабинете в потолочном плинтусе и следила за супругом. 3 млн руб. Джигарханян требует в качестве возмещения морального вреда.
 

Теги: Армен Джигарханян , моральный вред , компенсация
Главное
Трамп пообещал сохранить санкции против России Политика
Материалы по теме
Армен Джигарханян снова попал в больницу в Москве Общество
Армен Джигарханян вернулся к руководству театром Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter