Суд в Москве расторг брак Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской

Мировой судебный участок 202 московского района Кунцево расторг брак актера и режиссера Армена Джигарханяна и его жены Виталины Цымбалюк-Романовской. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Кунцевского районного суда Дарья Галкина.

«Сегодня [27 ноября] было вынесено решение. Иск Джигарханяна был удовлетворен», — сказала Галкина. По ее словам, судебное заседание состоялось в закрытом режиме. «Были только представители Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской», — отметила она. Доверенное лицо Цымбалюк-Романовской Элина Мазур подтвердила РБК, что брак был расторгнут.

Адвокат режиссера Евгений Парфенов в разговоре с ТАСС отметил, что совместно нажитого имущества у супругов нет, «все числится за Цымбалюк-Романовской». Он напомнил, что официально брак был заключен в феврале 2016 года.

Конфликт между 82-летним Арменом Джигарханяном и 38-летней Виталиной Цымбалюк-Романовской произошел в октябре. Артист обвинил жену, которая занимала должность директора Московского драматического театра под его руководством, в том, что она «ворует деньги из его кармана». Он заявил, что хочет развестись с супругой.

Элина Мазур сообщила, что Цымбалюк-Романовская согласилась на развод, отказавшись от примирения. «Вскрылись еще некоторые обстоятельства, которые выставляют Армена Борисовича как супруга не в очень хорошем свете. В виду всех открывшихся обстоятельств к примирению мы не готовы», — говорила Мазур.

Позже жена Джигарханяна уволилась с поста директора театра и уехала из России. По словам отца, она уехала из-за того, что ей начали поступать угрозы.

В конце октября представитель Цымбалюк-Романовской заявила, что бухгалтерию театра «захватила армянская группировка». На следующий день заведующая литературной частью Наталья Корнеева сказала, что театр «рейдерски захватила полиция». В нем 26 октября проходили обыски в связи с заявлением Джигарханяна о краже его паспорта в здании театра.