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«Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России
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«Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России
Бизнес, 19:18
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«Газпром» указал на ошибки Киева в борьбе с газопроводами России

Официальный представитель ПАО «Газпром» Сергей Куприянов прокомментировал заявление украинского эксперта о том, что после запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через украинскую территорию значительно снизится. По словам Куприянова, Киев так сильно был занят противоборством строительству газопровода «Северный поток-2», что не заметил окончания строительства первой нитки «Турецкого потока», передает корреспондент РБК.

«Украина была так занята борьбой с «Северным потоком-2», что даже не заметила, как мы быстро проложили через Черное море газопровод «Турецкий поток» мощностью 31,5 млрд куб м. газа в год», — заявил Куприянов.

Он добавил, что как только Киев это заметил, то оттуда сразу «зазвучали голоса с призывом бороться против «Турецкого потока-2».

Поток залег на дно: как «Газпром» за два года построил трубу в Турцию
Бизнес

19 ноября «Газпром» завершил строительство морской части «Турецкого потока». Ввести газопровод в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка будет обеспечивать газом Турцию, а вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Украины Леонид Униговский, комментируя завершение строительства первой нитки «Турецкого потока», сказал, что ​после запуска этого газопровода транзит газа через Украину сократится примерно на 12–13 млрд куб. м в год.

Газопровод «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. В случае реализации этого проекта «Газпром» рассчитывает на независимость европейских потребителей от украинской газотранспортной системы.

Теги: «Северный поток – 2» , Куприянов , «Турецкий поток»
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