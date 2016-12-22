В Интерпол вступили две тихоокеанские республики Кирибати и Вануату

Республики Кирибати и Вануату, расположенные на островах в Тихом океане, вступили в Интерпол. Об этом сообщается на сайте международной полицейской организации.
Решение было принято на 87-й Генеральной ассамблее Интерпола, которая проходит в Дубае. Отмечается, что теперь членами Интерпола являются 194 государства. Республики получили флаги организации от и.о. президента Ким Чен Янга и генерального секретаря Юргена Стока. При этом заявку Косово на вступление в организацию отклонили.
Теперь в республиках будут созданы Национальные центральные бюро Интерпола. Отмечается, что благодаря членству в организации правоохранительные органы могут мгновенно делиться и получать информацию со всего мира. Страны-члены также могут пользоваться несколькими глобальными базами данных, но при этом сами решают, с какими странами они могут делиться сведениями.
Ранее газета Financial Times узнала, что главным кандидатом на пост главы Интерпола стал россиянин, генерал-майор полиции и вице-президент организации Александр Прокопчук. Выборы пройдут 21 ноября, а его конкурентом будет выходец из Южной Кореи Ким Чен Янг. В Кремле поддержали кандидатуру Прокопчука. Однако группа американских сенаторов призвала голосовать против него. Они посчитали, что если россиянин станет главой Интерпола, то это «все равно, что поставить лису во главе курятника».