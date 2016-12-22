Instagram будет удалять искусственно поставленные лайки и комментарии

Instagram будет удалять искусственно поставленные лайки и комментарии

Социальная сеть Instagram будет удалять лайки, подписки и комментарии, оставленные через сторонние приложения, сообщается на сайте компании.

«Недавно мы увидели аккаунты, использующие сторонние приложения чтобы искусственно увеличить их аудиторию», -рассказали в Instagram.

В соцсети разработали средства, позволяющие вычислять такие аккаунты и удалять их активность. Сторонние приложения, создающие «неаутентичные» лайки, подписки и комментарии, противоречат правилам Instagram, подчеркнули в компании.

Пользователи, чьи аккаунты соцсеть заподозрит в накрутке лайков, получат уведомление о действиях, которые Instagram удалил. Кроме того, им предложат сменить пароль, поскольку сторонние приложения для накрутки зачастую требуют логин и пароль от аккаунта.