Facebook удалил еще несколько десятков подозрительных аккаунтов

Facebook заблокировала еще шесть аккаунтов и шесть страниц в социальной сети, а также 14 аккаунтов в принадлежащем ей Instagram, которые были уличены в скоординированном «недобросовестном» поведении. Об этом сообщается в блоге компании.

Таким образом, всего к настоящему моменту удалены 36 аккаунтов и шесть страниц в Facebook, а также 99 аккаунтов Instagram. Компания отмечает, что в основном они были созданы в 2017 году. Около 1,25 млн человек были подписаны хотя бы на один из этих аккаунтов в Instagram, 600 тыс. из них находились в США. В сообщении указывается, что около 65 тыс. человек были подписаны хотя бы на одну из заблокированных страниц, которые в основном содержали посты на французском языке. Аккаунты в Instagram содержали преимущественно информацию на английском. Большая часть контента заблокированных страниц была посвящена знаменитостям, а также правам женщин и ЛГБТ.

Facebook указывает, что несколько дней назад сайт, который, предположительно, связан с «Агентством интернет-исследований», опубликовал список аккаунтов в Instagram, которые были им созданы. Большинство из них уже заблокированы, по результатам расследования были удалены оставшиеся, говорится в сообщении.

5 ноября были заблокированы 30 аккаунтов в Facebook и 85 — в Instagram. Компания сообщила, что начала проверку возможной связи этих аккаунтов с «Агентством интернет-исследований» и другими организациями.

В феврале Минюст США обвинил 13 россиян и девять юрлиц, включая «Агентство интернет-исследований» (ликвидировано в конце 2016 года), Concord Management and Consulting и Concord Catering, во вмешательстве в американские выборы 2016 года.