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В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги
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В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги
Бизнес, 14:27
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В Госдуме предложили обязать Instagram-блогеров платить налоги
Оформление аккаунтов в Instagram на юрлицо позволит блогерам легально размещать рекламу и платить налоги с полученной прибыли, считает депутат Андрей Свинцов. Прежние попытки регулировать деятельность блогеров ни к чему не привели
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Владельцы Instagram-аккаунтов, размещающие в этой социальной сети рекламу товаров и услуг, должны регистрировать эти страницы на юридические лица. Такую идею высказал зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сообщает агентство «Москва».

Инициатива должна повысить ответственность блогеров за публикуемую рекламу, а также пополнить государственную казну, уверен он.

«Необходимо для соцсетей ввести обязательные требования для юридического закрепления аккаунта за пользователем, особенно это касается тех пользователей, которые имеют огромное количество подписчиков и используют блог в том числе и для продвижения товаров или услуг — предпринимательской деятельности», — сказал Свинцов.

Если страницы популярных блогеров будут оформлены на юридическое лицо, то это юрлицо будет обязано платить налоги — в связи с получением доходов от публикации рекламных постов, потому как любая предпринимательская деятельность подлежит налогообложению, заявил замглавы думского комитета по информационной политике. Свинцов также добавил, что блогер сможет выбрать — регистрировать страницу как индивидуальный предприниматель или как общество с ограниченной ответственностью. ​

Оформление страниц на юридическое лицо также приведет к появлению ответственности за публикуемую информацию, уверен депутат. «Появится ответственность за недостоверную, ложную или опасную информацию в рекламе, что можно купить косметику, которая нанесет вред здоровью, или продукты питания, употребив которые можно потерять здоровье или которые вообще приведут к гибели человека», — заключил депутат.

«Мы и так платим налоги давным-давно, мы не дожидались этого закона», — заявил РБК Лев Смольников, директор актрисы и телеведущей Ксении Бородиной, страница которой в Instagam имеет 11,9 млн подписчиков. По его словам, неясным остается вопрос о том, как власти намерены осуществлять контроль за блогерами.

«У нас есть и бартерные отношения, и просто благодарность каким-то людям, каким-то компаниям, которые нас поддержали когда-то, [а затем] мы их поддержали. Я не понимаю, как они это будут отслеживать, как они будут отделять благодарность от коммерческого заработка. Надзорный орган какой-то будет или как? Из 100% публикаций блогеров со ссылкой на того или иного человека или компанию, 15–25% — это как раз просто благодарность людям, то есть не обязательно за это кто-то что-то платит», — отметил он.

В Instagram-аккаунте Павла Воли (11 млн подписчиков) нет прямой рекламы, сказал РБК его администратор Владимир Еременко. «Прямой рекламы у нас нет, мы ни с кем не сотрудничаем из компаний. Если к нам и поступают какие-то предложения с рекламой, то в первую очередь согласовываются с пиар-службой Comedy Club Production», — отметил он.

По словам Еременко, на аккаунте есть публикация о новом альбоме Тимура Родригеса, но «это не реклама, а информационная поддержка альбома его друга». «Социальные сети — это личное пространство, коммерческого у нас не было», — пояснил он.

PR-директор Ольги Бузовой (14 млн подписчиков в Instagram) Антон Богославский отказался от комментариев РБК.

Неудачный опыт

В 2014 году Госдума уже принимала так называемый «закон о блогерах», целью которого было регулирование их деятельности. Документ обязывал владельцев страниц с аудиторией более 3 тыс. посетителей в сутки регистрироваться в реестре Роскомнадзора («реестр блогеров») и следовать ряду предписаний — раскрывать настоящие данные об имени, публиковать электронную почту, публиковать только достоверную информацию, соблюдать законодательство об экстремизме и так далее. Под действие закона попадали только общественно-политические блоги: специальным подзаконным актом Роскомнадзор освободил от обязанности соблюдать «закон о блогерах», которые пишут, например, о культуре, искусстве и технологиях.

В 2017 году «реестр блогеров» был отменен, депутаты признали этот инструмент неэффективным.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Валерий Романов.
Теги: Госдума , Instagram , налоги
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