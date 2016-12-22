Путин назвал способ не втягивать Россию в «милитаристскую гонку»

Президент Владимир Путин считает, что гибкие и «не расточительные для бюджета» решения по развитию армии и флота ​помогут не дать втянуть Россию в «милитаристскую гонку». Об этом он сообщил на серии совещаний по развитию Вооруженных сил, передает ТАСС.

Путин заметил, что власти России должны обеспечить ​поступательное и сбалансированное развитие армии и флота для нейтрализации потенциальных угроз.

Глава государства отметил ухудшение обстановки в мире, в том числе на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

При этом Путин выразил надежду, что «здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укрепления системы коллективной безопасности».

В октябре президент США Дональд Трамп пообещал выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за того, что Россия нарушает положения соглашения. В ответ Путин пригрозил Вашингтону гонкой вооружений, если американские власти откажутся от своих стратегических договоренностей.

Российский лидер также пообещал ответить «очень быстро и эффективно» на возможный выход США из ДРСМД, но добавил, что не понимает, «нужно ли доводить Европу до такой высокой степени опасности».