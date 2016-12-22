В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу

Министерство здравоохранения не поддерживает введение акциза на колбасу, но советует россиянам употреблять меньше колбасных изделий. Об этом заявила глава Минздрава Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы просто желаем не злоупотреблять в больших количествах этими продуктами», — сказала она. По ее словам, пожелания Минздрава основываются на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, в которых указано, что все вредящие здоровью человека продукты должны облагаться акцизами.
«Это табак и алкоголь, сладкие газированные напитки и те продукты переработки красного мяса, которые являются канцерогенами и вызывают фактически скачкообразное увеличение риска онкологических заболеваний», — подчеркнула Скворцова.
Ранее источники газеты «Известия» сообщали, что Минздрав поддержал предложение Экспертного совета при правительстве ввести акциз на колбасу, сосиски и бекон. Собеседники издания отмечали, что после введения акциза цена на эти продукты вырастет в среднем на 30%.
В пресс-службе Минсельхоза сообщили РБК, что считают нецелесообразным введение акциза на колбасу. В ведомстве отметили, что требования безопасности пищевых продуктов установлены регламентами ЕАЭС и соответствуют международным нормам, а для их изменения необходимо научное обоснование.