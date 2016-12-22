Минсельхоз счел нецелесообразным введение акциза на колбасу

Минсельхоз не считает инициативу о введении акциза на продукты переработки мяса (колбасу, сосиски, бекон) целесообразной. Об этом РБК заявили в пресс-службе ведомства.

«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной», — говорится в сообщении. Там также отметили, что требования безопасности пищевых продуктов установлены регламентами ЕАЭС и соответствуют международным нормам. Для их корректировки необходимо научное обоснование, указал Минсельхоз. При этом в ведомстве отметили, что проекты документов о введении акциза на колбасу на рассмотрение не поступали.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники писала, что Минздрав поддержал предложение экспертного совета при правительстве о введении акциза на колбасу, сосиски и бекон в размере 160 руб. на 1 кг. Источники издания отмечали, что введение акциза может привести к подорожанию продуктов из мяса на 30%.

В середине октября «Коммерсантъ» писал, что экспертный совет при правительстве предлагает стимулировать потребление полезных продуктов снижением или отменой НДС на них. Об этом говорится в его замечаниях к нацпроекту «Демография». Также эксперты предложили установить акциз на «вредные» продукты — подслащенные газированные напитки, продукты с высоким содержанием соли и переработанное мясо.