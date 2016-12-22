Курс биткоина упал ниже $5 тыс.

Курс биткоина в ходе торговой сессии 19 ноября опустился ниже $5000, об этом свидетельствуют данные биржи CoinDesk.

По данным на 19:30 мск, курс биткоина опустился до $4951, по информации на 20:10 мск, курс восстановился до $5087, всего биткоин потерял $444 по сравнению с предыдущим уровнем открытия торгов.

В начале августа глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что в мире «сходит на нет хайп» вокруг биткоина и других криптовалют. В сентябре 2017 года министр сравнивал биткоин с акциями финансовой пирамиды МММ. «Здесь есть очень высокие риски для того, кто в это инвестирует», — подчеркивал глава Минэкономразвития.

В декабре 2017 года курс биткоина на некоторых криптовалютных биржах превышал $20 тыс.