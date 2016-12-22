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В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке
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В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке
Общество, 22:27
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В Белоруссии россиянин захватил заложников в банке

Нападение на банк в белорусском городе Могилев с захватом заложников совершил 28-летний гражданин России. Он имеет вид на жительство в Белоруссии, в сентябре он приехал к матери. Об этом сообщает портал Tut.by со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета Могилевской области Оксану Соленюк.

Телеканал «Беларусь 1» сообщает, что задержанный — уроженец Магадана. У него было изъято более 208 тыс. руб. (7 тыс. белорусских рублей), 8,9 тыс. руб. ($150) и жесткий диск.

Нападение на банковское отделение в Могилеве произошло 20 ноября. Мужчина пытался ограбить финансовую организацию и взял ее сотрудников в заложники. Одна из сотрудниц банка успела нажать тревожную кнопку.

Во время переговоров злоумышленник потребовал предоставить ему автомобиль. После того как его просьба была выполнена, он проехал 200 м, после чего был остановлен бойцами ОМОНа. Злоумышленник оказал сопротивление и открыл огонь на поражение. Силовикам удалось обезвредить его. Однако они ранили мужчину в ногу. После задержания он был госпитализирован.

Теги: банк , россиянин , захват заложников , Могилев , СК Белоруссии
Главное
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