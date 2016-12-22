Суд в Петербурге арестовал бывшего ректора аграрного университета

Суд арестовал экс-ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Отмечается, что Ефимов арестован до 14 декабря. Его адвокаты просили суд избрать в качестве меры пресечения домашний арест, залог или поручительство.

17 ноября Ефимову предъявили обвинения в присвоении 36 млн руб., принадлежащих вузу. По данным следствия, Ефимов дал указание проректору о подписании контракта с Северо-Западным агентством управления и привлечения инвестиций. Организация должна была провести научно-исследовательские работы, но не выполнила их. При этом за них выплатили 36 млн руб. По данным следствия, это произошло в 2011 году. Против бывшего ректора возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в крупном размере).

В ноябре 2017 года правоохранительные органы по делу о хищении бюджетных средств провели обыски у Ефимова и его сына Василия, который является доцентом СПбГАУ.