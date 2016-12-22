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В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб.
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В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб.
Общество, 01:38
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В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб.

Бывший Ректор в Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктор Ефимов обвиняется в присвоении 36 млн руб., принадлежащих вузу. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в мессенджере «ТамТам».

По данным следствия, Ефимов дал указание проректору подписать контракт с организацией «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций». Она должна была провести научно-исследовательские работы, которые помогли бы улучшить качество подготовки специалистов агропромышленного сектора.

Однако работы не были проведены, но с расчетного счета вуза за них выплатили 36 млн руб. Отмечается, что преступление было совершено в ноябре 2011 года. Против экс-ректора ведется уголовное дело по  ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере).

Суд задержал экс-ректора на три дня. Следствие просит арестовать Ефимова до 14 декабря, ходатайство рассмотрят в суде в понедельник, 19 ноября.

В ноябре 2017 года у Виктора Ефимова и его сына Василия, который является доцентом СПбГАУ, прошли обыски по делу о хищении бюджетных средств. При этом бывший ректор в разговоре с РБК отвергал подозрения в коррупции и заявил, что дело против него является «заказным и надуманным».

Теги: СПбГАУ , Ректор , присвоение
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