В Петербурге прошли обыски у бывшего ректора Аграрного университета

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проводят обыски у бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Виктора Ефимова и его сына Василия, доцента этого вуза. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

О том, что Виктор и Василий Ефимовы являются фигурантами уголовного дела, которое связано с хищением бюджетных денег, выделенных на реализацию гранта, сообщает издание «78» со ссылкой на информированный источник.

Обыски проходят с 7:00 утра мск. Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что обыски проводят сотрудники полиции вместе с оперативниками УФСБ. Дело находится в производстве следственного отдела полиции по Пушкинскому району Петербурга.

Виктор Ефимов сообщил РБК об обысках у него дома и в квартире его сына. «Я, конечно, потрясен. Пришли утром с решением суда [на обыск]», — рассказал бывший ректор. По его словам, в квартире полиция не нашла ничего, кроме «карманных денег». Бывший ректор отверг подозрения в коррупции. «Я к этим хищениям точно никакого отношения не имею, это происходило уж точно без моего ведения. При мне все было жестко, точно и грамотно», — утверждает Ефимов.

По его словам, СМИ распространили «заказную» информацию о его причастности к хищению средств бюджетного гранта. «На мой взгляд, это дело явным образом заказное и надуманное. В 2011 году моему сыну было всего 20 лет, и никакого отношения к университету он тогда не имел. Пишут, якобы он купил две квартиры за 15 млн руб. Во-первых, это рядовые однокомнатные и двухкомнатные квартиры, которые стоят меньше. А во-вторых, при обысках он предъявил документы, что заработал эти деньги сам», — утверждает Ефимов.