Песков отверг связь между новым обвинением Браудера и «делом Скрипалей»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг связь между новым делом против главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и обвинением России в причастности к отравлению ​бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Дело Браудера началось гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями», — заметил Песков, отвечая на вопрос о связи между двумя делами.

«Добавился новый эпизод, наши правоохранительные органы работают, делятся материалами, но не всегда получают адекватную реакцию от партнеров зарубежных», — сказал он.

Ранее 19 ноября советник генпрокурора России Николай Атмоньев рассказал, что на Браудера завели уголовное дело о создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ). По данным прокуратуры, транснациональное сообщество было создано для получения незаконной финансовой выгоды. Эта статья подпадает под действие конвенции ООН, в ее рамках Браудера объявят в международный розыск.

В 2017 году суд приговорил Браудера к девяти годам лишения свободы за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, а его помощника Ивана Черкасова — к восьми годам, однако они скрываются от российских правоохранительных органов.

Скрипали были отравлены в начале марта в городе Солсбери в Великобритании. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся, однако Россия отвергает всякую связь с инцидентом.