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Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России»
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Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России»
Политика, 21:17
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Браудер рассказал о мерах по защите своей жизни после «угроз из России»
Основатель Hermitage Capital рассказал, какие меры принимает для защиты собственной жизни. По его словам, ему поступали угрозы из России и он не чувствует себя в безопасности
Уильям Браудер (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Основатель британского фонда Hermitage Capital, финансист и инвестор Уильям Браудер, заочно приговоренный в России к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов, считает, что в случае, если будет задержан и экстрадирован в Россию, его ждут пытки и смерть. Такое заявление Браудер сделал в эфире британского Channel 5.

При этом, как отметил Браудер, он не чувствует себя в безопасности и сегодня, находясь за пределами России. «Я не чувствую себя в безопасности сегодня. Они [Россия] угрожали мне убийством, угрожали похищением», — рассказал финансист.​

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Браудер также рассказал, какие меры он принимает для своей защиты, после того как ему поступали подобные угрозы. «Я не хожу в один и тот же ресторан дважды», — сказал он. Финансист добавил, что в некоторых случаях, когда это необходимо, с ним ходит охрана. На вопрос, беспокоится ли он о своих близких, Браудер ответил утвердительно. «Но я не живу в страхе, — подчеркнул он. — Потому что, когда ты живешь в страхе, это то, что им нужно. Они хотят, чтобы я жил в страхе».

Уильям Браудер был дважды заочно осужден в России. В 2013 году его приговорили к девяти годам за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов. Через четыре года суд повторно приговорил его к девяти годам по делу о неуплате налогов. Россия объявила Браудера в международный розыск, однако Интерпол неоднократно отклонял запросы на его арест.

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В 2008 году в рамках дела о неуплате налогов был арестован аудитор фонда Hermitage Capital юрист Сергей Магнитский. Браудер настаивал, что Магнитского арестовали не по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а из-за того, что тот раскрыл схему вывода средств из российского бюджета. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. С 2015 года Браудер неоднократно появлялся на выступлениях российских госчиновников на экономическом форуме в Давосе и задавал вопросы о гибели Магнитского.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Уильям Браудер , Hermitage Capital
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