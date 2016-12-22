Поклонская заявила о нарушении Вселенским патриархатом законов Турции

Решение Вселенского патриархата (административный центр патриархата находится в Стамбуле) предоставить автокефалию украинской православной церкви является нарушением законодательства Турции. Об этом говорится в правовом заключении группы ученых-юристов, которое депутат Госдумы Наталья Поклонская предоставила послу Турции в России Хюссейну Дириозу, сообщает «РИА Новости».

Заключение группы во главе с доктором юридических наук Игорем Понкиным касалось принятия 11 октября акта священного синода Константинопольского патриархата, согласно которому отменялось решение передать Киевскую митрополию Московскому патриархату в 1686 году. Группа указала на юридическую дефектность акта 2018 года.

Более того, действия патриарха Варфоломея I были проанализированы с точки зрения законодательства Турции, поскольку его резиденция расположена на территории Стамбула. Так, согласно заключению экспертов, он нарушил статьи турецкой Конституции и его действия попадают под признаки преступлений, предусмотренных ст. 216 УК Турции «Подстрекательство к ненависти или вражде или унижение человеческого достоинства» и ст. 304 и 219 УК Турции в части посягательства религиозными службами на безопасность страны.

Поклонская попросила внимательно изучить документ и принять соответствующие меры реагирования.

РБК направил запрос в посольство Турецкой Республики в Москве.

11 октября синод Константинопольского патриархата подтвердил намерение предоставить автокефалию украинской церкви. В ответ на данные действия Русская православная церковь объявила о решении разорвать отношения с Константинопольским патриархатом.