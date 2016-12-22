Астана назвала сроки проведения новых переговоров по Сирии

Одиннадцатая международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии состоится 28–29 ноября. Об этом заявил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам, передает ТАСС.

По его словам, решение провести очередные переговоры высокого уровня по Сирии приняли страны — гаранты астанинского процесса: Россия, Иран и Турция.

«[Встреча пройдет] в традиционном формате с участием делегаций стран-гарантов, правительства Сирийской Арабской Республики, сирийской вооруженной оппозиции», — отметил Абдрахманов, добавив, что в качестве наблюдателей будут приглашены представители ООН и Иордании.

Всего в столице Казахстана состоялось девять международных встреч по Сирии, в рамках которых были созданы зоны деэскалации.